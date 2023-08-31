Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabus gibi kaza: 15 yaralı var! Kabus gibi kaza: 15 yaralı var! 31 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 10:30 Uşak’ın Banaz ilçesi Dumlupınar Kavşağı yakınlarında yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f041a546c1a654a37b6703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR La Casa De Papel İstanbul! Salvador Dali maskesiyle soyguna geldiler Uçağın pilotu böyle görüntüledi! Nadir görülen kabus kamerada Güngören'de kahvehane baskını: Ölü ve yaralılar var İşte Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı hizmete açıldı Tam 591 yıllık... Sahibinden ''kurumsala kiralık'' medrese! Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı