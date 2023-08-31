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Kabus gibi kaza: 15 yaralı var!

Uşak’ın Banaz ilçesi Dumlupınar Kavşağı yakınlarında yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

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