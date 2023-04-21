Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi! Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi! 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 17:50 Çorum'un Mecitözü ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Araçların çarpışma anı ise vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6442a2adf45e28454648df03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anadolu'nun sırrı burada gizli Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe alt yazılı fragmanı Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe dublajlı fragmanı İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada AK Partili esnaftan AK Parti'ye ''Mansur Yavaş'' yanıtı