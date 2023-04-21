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  4. Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi!

Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi!

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Araçların çarpışma anı ise vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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