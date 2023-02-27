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  4. Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü

Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü

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Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde 25 metreyi bulan derin yarıklar oluşturan depremin bıraktığı yıkım gökyüzünden görüntülendi.

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