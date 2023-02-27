Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü

Erdoğan’a çok sert Kızılay göndermesi: ''Sahi sen ne diyordun ?''

Kızılay Genel Başkanı Kınık, çadır satışını böyle savundu

Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!''

İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi

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Tacizci sert kayaya çarptı! Tacize uğrayan kadın silahını çekip vurdu

İstanbul'da dehşet gecesi! Silahlar konuştu, yaralılar var

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Taraftar ''hükümet istifa'' dedi, Bakan Soylu meydan okudu!

Bakan Soylu: ''Güvenlik ve asayiş problemimiz yok''