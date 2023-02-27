Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü 27 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 27 Şubat 2023 Pazartesi 12:15 Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde 25 metreyi bulan derin yarıklar oluşturan depremin bıraktığı yıkım gökyüzünden görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fc74accda65206b2239753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı Genç müzisyen intihar etti Adıyaman’da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi Haluk Levent'ten Kızılay ve AFAD hakkında olay iddialar Taraftar ''hükümet istifa'' dedi, Bakan Soylu meydan okudu! İstanbul'da dehşet gecesi! Silahlar konuştu, yaralılar var