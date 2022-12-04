Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabus kamerada! Yanardağ faaliyete geçti! Görüntüler korkunç Kabus kamerada! Yanardağ faaliyete geçti! Görüntüler korkunç 04 Aralık 2022 Pazar Saat: 22:30 Güncelleme: 04 Aralık 2022 Pazar 22:30 Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından civardaki köylerde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638cf54addcd205bc65216f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ezgi Mola'dan Türkiye gündemine damga vuran konuşma Ormanda kovalamaca! Polis'ten kaçıp ormana saklandı ama kaçamadı Polise konumu verdi; vahşet ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'ndan iddialı yatırım açıklaması: ''Türkiye'ye para akacak'' İstanbul Boğazı'nda dehşet! Vapurdan denize yolcu düştü SOLOTÜRK'ten Ay Yıldız'a duygulandıran selam Bu dedikodu sonrası onlarca kişi ''bedava'' diye sahile akın etti Kış buraya uğramadı! Aralık ayında deniz keyfi MSB'den Türkiye'yi ağlatan ''Mehmetçik'' videosu