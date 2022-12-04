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  4. Kabus kamerada! Yanardağ faaliyete geçti! Görüntüler korkunç

Kabus kamerada! Yanardağ faaliyete geçti! Görüntüler korkunç

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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından civardaki köylerde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

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