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Kaçak Afganlar sınırda uyuşturucu ile yakalandı

Ağrı'da İl Jandarma Komutanliğı'na bağlı ekipler, yurda kaçak girmeye çalışan 5 Afganistan kaçak göçmeni yanlarında taşıdıkları 58,5 kilogram metamfetamin ile yakaladı.

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