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Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, tarım arazilerini sulamak için kaçak olarak kullandığı trafonun sökülmesine karşı çıkan çiftçiler ile jandarma arasında tartışma çıktı.

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