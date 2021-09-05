Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, tarım arazilerini sulamak için kaçak olarak kullandığı trafonun sökülmesine karşı çıkan çiftçiler ile jandarma arasında tartışma çıktı.

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