Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket 05 Eylül 2021 Pazar Saat: 17:16 Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, tarım arazilerini sulamak için kaçak olarak kullandığı trafonun sökülmesine karşı çıkan çiftçiler ile jandarma arasında tartışma çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6134d1246bb4ef32576fa603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bozkurt'taki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Kadıköy’de can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti İstanbul'da fabrikada yangın Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş Kuzey Marmara Otoyolu'nda inanılmaz gösteri! Tünelin içerisinde 245 km ile uçarak geçti Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?'' Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada