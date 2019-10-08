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  3. 08 Ekim 2019 14:20

Kaçak elektrik kullanmak için panoyu söktüler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullanımını engellemek için kurulan pano, mahalle sakinleri tarafından söküldü. O anlar kameraya yansıdı.

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