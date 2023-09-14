Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçak göçmenin 3 gün boyunca yaşadığı yer şoke etti Kaçak göçmenin 3 gün boyunca yaşadığı yer şoke etti 14 Eylül 2023 Perşembe Saat: 19:40 Güncelleme: 14 Eylül 2023 Perşembe 19:40 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer altı kablolarının geçtiği bir kanaldan kaçak göçmen çıkartıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65033779e74a7b758f6c0d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un zemin sıvılaşması alarmı veren 15 ilçesi açıklandı Dikkat! Bu kahrolası SMS'ler size de gelmiş olabilir! Ünlü modacının Türkiye'deki Barbie defilesi olay oldu Karadeniz'deki incelemelerin sonuçları geldi; haberler kötü Türkiye'nin cennetinde korkutan balık ölümleri Rüyasında gördüğü kabus uyanında gerçek oldu İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği 112 Acil Sağlık Ekibi'nden yaralı tavuğa müdahale Örümcek adam hırsız kamerada! Düz duvara böyle tırmandı