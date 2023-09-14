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  4. Kaçak göçmenin 3 gün boyunca yaşadığı yer şoke etti

Kaçak göçmenin 3 gün boyunca yaşadığı yer şoke etti

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer altı kablolarının geçtiği bir kanaldan kaçak göçmen çıkartıldı.

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