Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 17:36 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 17:36 Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal imalathanesinde saklanan 10 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668bf9796e299268b4034513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar Bir ilimizi daha sel vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi 32 yıl sonra S kendi mezarını bulup davul zurna çaldırdı Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı Bu atasözü için hapis cezası çıktı Bodrum'da şaşırtan manzara: Artık Türkçe konuşan bile yok... Manisa'da orman yangını