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Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal imalathanesinde saklanan 10 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı.

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