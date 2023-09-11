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Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı

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Türkiye'nin en popüler turizm noktalarından Kuşadası'ndan gelen bu görüntüler infial yarattı. Botla Kuşadası sahiline çıkarma yapan onlarca kaçak göçmen kameralara takıldı. Görüntüler olay oldu...

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