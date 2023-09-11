Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 09:50 Güncelleme: 11 Eylül 2023 Pazartesi 09:50 Türkiye'nin en popüler turizm noktalarından Kuşadası'ndan gelen bu görüntüler infial yarattı. Botla Kuşadası sahiline çıkarma yapan onlarca kaçak göçmen kameralara takıldı. Görüntüler olay oldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64feb8bc05d8133c446df523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi! İstanbul'da okul trafiği erken başladı İstanbul'da orman yangını ''Adamsan bıçakla'' dedi, tartışma hastanede bitti Çanakkale’de orman yangını Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu Felçli hastaya şiddet kamerada! İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı