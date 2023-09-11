Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı

Türkiye'nin en popüler turizm noktalarından Kuşadası'ndan gelen bu görüntüler infial yarattı. Botla Kuşadası sahiline çıkarma yapan onlarca kaçak göçmen kameralara takıldı. Görüntüler olay oldu...

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