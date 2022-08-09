Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar! Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar! 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 07:55 Türkiye'nin turizm cenneti Marmaris'te güpe gündüz ortaya çıkan branda ile örtülü kamyonetin inen onlarca kaçak göçmen Marmaris sokaklarına dağıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f1e8bd84e7841fcd17b683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz'' İstanbul'daki trafik kazası sonrası meydan savaşı! Netflix'in yerli yapımı Aşıklar Bayramı'ndan ilk fragman Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü Market çalışanı hırsızları, hırsızlığa kalkıştıklarına pişman etti Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı Barlar sokağında ortalık savaş alanına döndü!