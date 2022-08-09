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Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar!

Türkiye'nin turizm cenneti Marmaris'te güpe gündüz ortaya çıkan branda ile örtülü kamyonetin inen onlarca kaçak göçmen Marmaris sokaklarına dağıldı.

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