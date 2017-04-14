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  3. 14 Nisan 2017 23:50

Kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonlara suçüstü

BÜYÜKÇEKMECE'de boş bir araziye kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonlar böyle görüntülendi.

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