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  3. 30 Kasım 2019 17:00

Kaçak ilaç operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da yılın ilk 10 ayında 8 milyon kaçak ilaç ele geçirildi. Türkiye'de satışı yasak olan ve ölüme yol açan ilaçların, kaçakçılar tarafından sahte prospektüs hazırlanarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

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