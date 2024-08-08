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  4. Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü

Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.

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