Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 19:46 Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4f67aeb8c4e55f5032083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı İstanbul'da orman yangını Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı İstanbul Teksas'a döndü: Yol kavgasında mermiler havada uçuştu Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı Ankara'da 980 gram doğan minik bebeğe literatüre giren müdahale Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu