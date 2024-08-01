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Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi

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Zonguldak'ta, jandarmanın tespit ettiği 4 kaçak maden ocağı, ekipler tarafından patlayıcı ile imha edildi.

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