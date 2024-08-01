Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 15:26 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 15:26 Zonguldak'ta, jandarmanın tespit ettiği 4 kaçak maden ocağı, ekipler tarafından patlayıcı ile imha edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab7ef9fceffc44d60cd863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk parkında korkunç ölüm İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü İstanbul'da hastanede doktora saldırı: Ortalık savaş alanına döndü Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor Polisin silah doğrulttuğu kişiye bir kadın siper oldu 200 milyonda bir görünen gizemli canlı Ayvalık derinliklerinde ortaya çıktı