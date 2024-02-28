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  4. Kaçak sığınmacılara dev operasyon: 42'si organizatör 333 gözaltı var

Kaçak sığınmacılara dev operasyon: 42'si organizatör 333 gözaltı var

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Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen Kalkan-13 operasyonlarında, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı.

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