Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü

İstanbul Fatih'te bundan daha 10 gün önce 132 kaçak sığınmacının yakalandığı ilçede onlarca kaçak sığınmacılar böyle görüntülendi.

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