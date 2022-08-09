Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 08:15 İstanbul Fatih'te bundan daha 10 gün önce 132 kaçak sığınmacının yakalandığı ilçede onlarca kaçak sığınmacılar böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f1ed6e37f5d14b79428e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar! Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz'' İstanbul'daki trafik kazası sonrası meydan savaşı! Netflix'in yerli yapımı Aşıklar Bayramı'ndan ilk fragman Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü Market çalışanı hırsızları, hırsızlığa kalkıştıklarına pişman etti Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı