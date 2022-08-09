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  4. Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü

Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü

İstanbul Fatih'te bundan daha 10 gün önce 132 kaçak sığınmacının yakalandığı ilçede onlarca kaçak sığınmacılar böyle görüntülendi.

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