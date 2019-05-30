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  3. 30 Mayıs 2019 13:01

''Kaçan kadınlar'' ortalığı karıştırdı

İzmir Çeşme'de evlerin kapıları çalıp isim soran 3 kişi, vatandaşların kendilerinden şüphelenmesi üzerine kaçtı. Bu sırada kaçan kadınlar bir vatandaş tarafından takip edilerek videoya kaydedildi.

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