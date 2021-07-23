Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme 23 Temmuz 2021 Cuma Saat: 17:35 Ankara'da kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki genç otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fad3b6b3eee126ec29f3c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov İnkum plajında denize girmek yasaklandı Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu Erdoğan sel bölgesinde: ''Ne olur 5-10 katlı binalar yapmayın'' Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi Bungee jumping faciası! Feci şekilde can verdi İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!