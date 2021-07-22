Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı 22 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10:00 Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur E.'nin sonra görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f9178d1a3cec48db2fbf93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Karadeniz yine sele teslim Baba vahşeti: 20 yaşındaki kızını boğarak öldürmüş Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki... Meşaleli sema gösterisine soruşturma Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü... AK Partli Ünal: ''Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz'' Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı İzmir'de orman yangını