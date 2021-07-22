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  4. Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur E.'nin sonra görüntüleri ortaya çıktı.

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