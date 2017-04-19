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  3. 19 Nisan 2017 20:15

Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar

KÜÇÜKÇEKMECE’de lise öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Mert Peker'i öldüren şüphelilerin olaydan hemen sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalandıkları ortaya çıktı. Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelileri yakaladığı öğrenildi

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