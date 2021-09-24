''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama

Adana'da orman işçisi İ.Ç.'nin kaçırdığı iddia edilen ve dün akşam jandarma tarafından bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi yanına kendi isteğiyle gittiğini söyledi.

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