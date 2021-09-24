Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama ''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama 24 Eylül 2021 Cuma Saat: 18:05 Adana'da orman işçisi İ.Ç.'nin kaçırdığı iddia edilen ve dün akşam jandarma tarafından bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi yanına kendi isteğiyle gittiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614de938dfd15557e33ebbf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda dehşet saçtı İstanbul'da fabrika yangını Mezarlıkta toprağa gömülü halde canlı bebek bulundu Erdoğan'dan 3 gün arayla 2 farklı açıklama Zafer Partisi Lideri Özdağ; ''Türk Milleti’nin bütünlüğünü tartışmaya açtırmayız'' Erdoğan'dan ABD açıklaması: ''Bu konumda olmamalıydık'' İstanbul'da dehşet! Kediyi boyayıp cama astı, söyledikleri isyan ettirdi! Bakan Özer bağışıklık kazanan öğretmen oranını açıkladı 16 şehri birbirine bağlayacak