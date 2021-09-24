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  4. ''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama

''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama

Adana'da orman işçisi İ.Ç.'nin kaçırdığı iddia edilen ve dün akşam jandarma tarafından bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi yanına kendi isteğiyle gittiğini söyledi.

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