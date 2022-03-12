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  4. Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada

Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada

Arjantin'de amatör ligte oynanan futbol maçında maçı penaltılarla kaybeden takımın futbolcuları, hakemi öldüresiye dövdü. Hakem ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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