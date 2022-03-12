Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada 12 Mart 2022 Cumartesi Saat: 11:15 Arjantin'de amatör ligte oynanan futbol maçında maçı penaltılarla kaybeden takımın futbolcuları, hakemi öldüresiye dövdü. Hakem ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622c56ada9dd1a219153c533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu, AKOM’dan uyardı: En yoğun kar yağışı yaşayacağız Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada Ukrayna bir Rus tankına pusu! O anlar kamerada Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı Kargodan ''kullanılmış'' çöp çıktı, ne yapacağını şaşırdı Kaza değil kabus! Tam 11 araç birbirine girdi Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul'da Yok böyle hırsızlık! Benzin ve motorine zam üstüne zammın da zammı da gelince...