Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaçtığı iddia edilmişti: Zelenskiy video paylaşarak o iddiaları yalanladı Kaçtığı iddia edilmişti: Zelenskiy video paylaşarak o iddiaları yalanladı 25 Şubat 2022 Cuma Saat: 21:20 Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev sokaklarında çekilmiş bir video ile kaçtığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62191de53ca26f68a9082e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sarıgül yine yaptı yapacağını! TikTok paylaşımına beğeni yağdı Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu Ukrayna'da şoke eden görüntüler: Rus askerleri kameraları deviriyor Siren sesleriyle yankılanan Kiev'de panik anları kamerada Rus ordusunun işgal ettiği Herson'dan vahim görüntüler Ukrayna'da kan donduran görüntüler! Rus tankı ezip geçti Ateşe verdiği eski eşi Elvan'ı yanarken izlemiş Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencinin paylaşımı yaşanan dehşeti gözler önüne serdi Rus tankı Türk vatandaşının TIR'ını ezdi