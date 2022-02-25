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Kaçtığı iddia edilmişti: Zelenskiy video paylaşarak o iddiaları yalanladı

Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev sokaklarında çekilmiş bir video ile kaçtığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

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