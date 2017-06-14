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  3. 14 Haziran 2017 09:45

Kaçtıkça üstüne geldi!.. Feci ölüm kamerada!

GÜMÜŞHANE‘de okuldan çıktıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıkan Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, yamaçtan düşen kaya parçalarının başına isabet etmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

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