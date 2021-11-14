Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

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