Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu 14 Kasım 2021 Pazar Saat: 14:55 Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6190f94b2b99a46f99349777" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 3 katlı binada korkutan patlama Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı Komandolar teröristlerin inine böyle girdi! Nefes kesen görüntüler Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi İstanbul'da ''çocuk çetesi'' dehşet saçtı: Hırsızlık, gasp, dayak, adam kaçırma! İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok! CHP'nin ''dolar 10 lira'' videosu sosyal medyayı salladı Aile hekimine iğrenç saldırı kamerada!