  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu

Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da 3 katlı binada korkutan patlama
Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı
Komandolar teröristlerin inine böyle girdi! Nefes kesen görüntüler
Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı
Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi
İstanbul'da ''çocuk çetesi'' dehşet saçtı: Hırsızlık, gasp, dayak, adam kaçırma!
İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok!
CHP'nin ''dolar 10 lira'' videosu sosyal medyayı salladı
Aile hekimine iğrenç saldırı kamerada!