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  3. 16 Ocak 2020 11:05

Kadıdn yolcu havalimanında çırılçıplak soyundu!

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın, çırılçıplak soyununca yolcuları şoke etti.

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