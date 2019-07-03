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  3. 03 Temmuz 2019 16:50

Kadıköy’de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi

Kadıköy’de 4 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın havadan görüntülendi. Kadıköy Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlenirken, dumandan...

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