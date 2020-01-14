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  3. 14 Ocak 2020 17:35

Kadıköy'de akılalmaz olay ! Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü

İstanbul Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen 85 yaşındaki kadın yaralandı. Kadının düşme anı kameraya yansıdı.

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