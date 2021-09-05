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Kadıköy’de can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düşerek hayatını kaybetti.

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