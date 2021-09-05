Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy’de can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti Kadıköy’de can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti 05 Eylül 2021 Pazar Saat: 15:50 İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düşerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6134bd213d46b338e85cb743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket Bozkurt'taki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da fabrikada yangın Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş Kuzey Marmara Otoyolu'nda inanılmaz gösteri! Tünelin içerisinde 245 km ile uçarak geçti Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?'' Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada