Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor 31 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:45 Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, hukuk ve adalet üzerine düşündü; ailede, toplumda, dijital dünyada ve iklim krizinde temel haklarını ve sorumluluklarını keşfetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f7afb2d1a7ee7eac4e3583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakkalda silahlı saldırı kamerada! İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza İstanbul'da sahte içkiden bir ölüm daha Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi hıçkırıklara boğuldu Çılgın dağcıdan Uludağ'ın buz tutan göllerindeki donduran çılgınlık Yol verme kavgasında dehşet! Yolunu kesip kurşun yağdırdı O türünün ilk ve son örneği: Göç etmeyen leylek Türkiye'ye yerleşti Otomotiv sektöründe kriz! Kocaeli'nde işçiler kendilerini fabrikaya kapattı Sultangazi’de bomba gibi patlayan yer altı kabloları paniğe neden oldu