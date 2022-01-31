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Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, hukuk ve adalet üzerine düşündü; ailede, toplumda, dijital dünyada ve iklim krizinde temel haklarını ve sorumluluklarını keşfetti.

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