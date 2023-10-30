Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... 30 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 00:30 Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı Bağdat Caddesi'nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653ecf019085040d1d435e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu: ''Atatürk'ün yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz'' Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama