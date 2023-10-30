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  4. Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece...

Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece...

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı Bağdat Caddesi'nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

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