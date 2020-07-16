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  3. 16 Temmuz 2020 14:25

Kadıköy'de dehşet anları! Bıçak ve sopalarla saldırdılar

İstanbul Kadıköy'de kağıt toplayıcıları ile mahalle sakinleri arasında yan bakma yüzünden kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullandığı kavga kameraya yansıdı.

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