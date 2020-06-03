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  3. 03 Haziran 2020 19:45

Kadıköy'de dehşet! Eşini boğarak öldürüp başında bekledi!

Kadıköy'de gerçekleşen olayda, Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, tartıştığı eşini boğarak öldürüp polisin gelmesini bekledi.

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