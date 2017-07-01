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  3. 01 Temmuz 2017 14:15

Kadıköyde dev ağaç insanların üzerine devrildi

Kadıköy’de bir ağacın kafedeki insanların üzerine devrilme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Boğazı temizlediler
Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Boğazı temizlediler
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5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
Video Galeri
Bıçaklarla hastaneyi bastılar
Bıçaklarla hastaneyi bastılar
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Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
Video Galeri
Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
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Eşini döve döve, dışkı yedirdi
Eşini döve döve, dışkı yedirdi