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  3. 23 Mayıs 2017 22:45

Kadıköyde dev operasyon!

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fikirtepe Mahallesi’nde 470 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

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