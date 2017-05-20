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  3. 20 Mayıs 2017 17:15

Kadıköyde genç kıza tecavüz ettiği edilen bir kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de P.K isimli genç kız tecavüze uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis 17 yaşındaki H.A'yı gözaltına aldı.

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