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  3. 26 Ocak 2018 19:12

Kadıköy'de isyan ettiren dayak !

İstanbul'da Afrin Harekatı'nı protesto eden DKP/BÖG üyelerinin attığı sloganlara tepki gösteren biri kız üç genç, örgüt üyeleri tarafından saldırıya uğradı.

Bilgin Pro
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