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  3. 01 Temmuz 2017 00:15

Kadıköyde kafenin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy'de işlek bir caddede bulunan kafenin üzerine ağaç devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

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ABDde hastanede silah sesleri: 2 yaralı
ABDde hastanede silah sesleri: 2 yaralı
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Ürdüne ait drone Suriye sınırına düştü
Ürdüne ait drone Suriye sınırına düştü
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İsrail polisi 6 yaşındaki çocuğu tutukladı
İsrail polisi 6 yaşındaki çocuğu tutukladı
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Moskovada fırtına: 2 ölü, 30 yaralı
Moskovada fırtına: 2 ölü, 30 yaralı
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Muğlada anız yangını korkuttu
Muğlada anız yangını korkuttu
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Vergi yapılandırmasında son gün yoğunluğu
Vergi yapılandırmasında son gün yoğunluğu