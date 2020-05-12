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  3. 12 Mayıs 2020 17:55

Kadıköy'de korkutan yangın

Kadıköy'de 12 katlı binanın garajında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bina sakinleri kendilerini dışarı attı.

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