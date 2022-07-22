Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy'de metrobüste yangın paniği Kadıköy'de metrobüste yangın paniği 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 21:30 Kadıköy'de Acıbadem Metrobüs Durağı'nda metrobüsün arka kısmında yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62daecc376e0d6758f4ac743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü Erdoğan: ''Tüm dünyaya müjdeyi biz vereceğiz!'' Diyarbakır'da yabancı uyruklu şüpheli polisi alarma geçirdi Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı Şenol Güneş Trabzon'da kavgaya denk geldi Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı İşte İstanbul'da yakalanan o İranlı casuslar Cem Adrian Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi için söyledi