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Kadıköy'de metrobüste yangın paniği

Kadıköy'de Acıbadem Metrobüs Durağı'nda metrobüsün arka kısmında yangın çıktı.

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