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  3. 22 Mayıs 2019 12:45

Kadıköy’de site otoparkından araç çalan hırsız kamerada

Kadıköy’de bir sitenin otoparkına kepengini açarak giren hırsız, içerideki otomobili çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken polis tarafından yakalanan şüpheli serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz 9 Mayıs tarihinde saat 22.20 sıralarında Kadıköy Bostancı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs akşam saatlerinde site otoparkının girişine geldi. Burada bir süre bekleyen şahıs...

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