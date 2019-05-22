Kadıköy’de site otoparkından araç çalan hırsız kamerada
22 Mayıs 2019 12:45
Kadıköy’de site otoparkından araç çalan hırsız kamerada
Kadıköy’de bir sitenin otoparkına kepengini açarak giren hırsız, içerideki otomobili çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken polis tarafından yakalanan şüpheli serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz 9 Mayıs tarihinde saat 22.20 sıralarında Kadıköy Bostancı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs akşam saatlerinde site otoparkının girişine geldi. Burada bir süre bekleyen şahıs...