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  3. 04 Kasım 2020 09:35

Kadıköy'de sopalı yol verme kavgası kamerada

Kadıköy'de trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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