Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken bina boşaltıldı Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken bina boşaltıldı 19 Nisan 2022 Salı Saat: 08:20 Kadıköy'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu. Çökme sonucu bina tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625e46953694642c095974a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlişki terapisti Selin Karacehennem'e şoke eden soru Rus işgal güçleri neye uğradığını şaşırdı! Pusuya düştükleri an kamerada İstanbul'da üfürükçü sahte hoca vurgunu! Serbest bırakıldı Erdoğan: ''Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'' 4 ev yanarak kül oldu, alevler geceyi aydınlattı Şanlıurfa'da elektrik protestosuna müdahale Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar