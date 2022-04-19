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  4. Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken bina boşaltıldı

Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken bina boşaltıldı

Kadıköy'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu. Çökme sonucu bina tahliye edildi.

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