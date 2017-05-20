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  3. 20 Mayıs 2017 16:45

Kadıköy'de 'yardım' bahanesiyle tecavüz iddiası

Kadıköy'de 20 yaşındaki P.K., işhanı tuvaletinde tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, "yardım etme" bahanesiyle genç kıza tecavüz ettiği ileri sürülen 17 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

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