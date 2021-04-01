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Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi

Atanmış rektör Melih Bulu'ya yönelik eylemlere katıldıkları için tutuklanan öğrencilere destek için Kadıköy'de bir araya gelenlere polis tarafından müdahale edildi.

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