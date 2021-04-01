Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 19:00 Atanmış rektör Melih Bulu'ya yönelik eylemlere katıldıkları için tutuklanan öğrencilere destek için Kadıköy'de bir araya gelenlere polis tarafından müdahale edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065ee306ded471bdb626933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''1 Nisan'' paylaşımı Kılıçlı, pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! Borsada para batıran işçinin feci sonu! Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti