Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi

Atanmış rektör Melih Bulu'ya yönelik eylemlere katıldıkları için tutuklanan öğrencilere destek için Kadıköy'de bir araya gelenlere polis tarafından müdahale edildi.

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