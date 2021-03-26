Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli 26 Mart 2021 Cuma Saat: 20:55 Kadın örgütlerinin çağrısıyla Kadıköy'de İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki için toplanan vatandaşlara polis müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605e20223b683e4194341d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar! Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar ''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı 220 kilo ağırlığı kaldırırken göğüs kası yırtıldı Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine Çağlayan’da polis müdahalesi Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı Canlı yayında kedi operasyonu! Herkes ağzı açık izledi TV 100'de Sağlı Sollu programında kahkaha tufanı