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  3. 24 Mayıs 2017 14:15

Kadıköydeki ünlü gece kulübünde yaşanan ilginç kaza kamerada

Kadıköy'deki ünlü bir gece kulübünde Nagihan Örküş adlı genç kızın yüzünde şişe patladı. İddiaya göre, genç kız patlayan şişe nedeniyle kör olurken yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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