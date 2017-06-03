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  3. 03 Haziran 2017 19:45

Kadıköylüler iftar için Caddebostan Sahilinde buluştu

Kadıköylüler, Caddebostan Sahili etkinlik alanında 'Kadıköy Benim Platformu'nun organize ettiği ve Kadıköylü hayırseverler ve işadamlarının katkıda bulunduğu iftar yemeğinde bir araya geldiler.

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