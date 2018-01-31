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  3. 31 Ocak 2018 12:35

Kadıköy'de çok ilginç anlar ! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kadıköy'de geçtiğimiz cumartesi günü güvenlik kameralarına takılan görüntüler şaşkına çevirdi.

Bilgin Pro
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